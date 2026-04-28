ロバーツ監督が大谷について言及

【MLB】ドジャース ー マーリンズ（日本時間28日・ロサンゼルス）

ドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地でマーリンズと対戦する。試合前、デーブ・ロバーツ監督は不振が続いていた大谷翔平投手について「ここ数日の（スイング）判断がよくなっている」と評価した。

大谷は前日26日（同27日）のカブス戦で6号ソロを放った。ドジャース移籍後、最長ブランクとなる12試合60打席ぶりの一発。この試合、3打数3安打1打点と復調の兆しを見せた。記者から大谷に安定感が戻ってきたかと問われた指揮官は「ああ。そう思う。ここ数日の（スイング）判断がよくなっている」とコメントした。

明日のマーリンズ戦は、今季5度目の先発マウンドが予定されている。中5日での登板が打撃に与える影響について、ロバーツ監督は「その可能性はある」と断言。「もし（影響が）あるなら、（登板間隔は）熟慮していいことだ」と、今後は大谷の状態を見ながら二刀流起用することを示唆した。

登板間隔や二刀流出場時の打順については「この件について彼とはあまり喋らないが、彼は（世間から）言われていることを周知している。（大谷が）今考えていることは今日のことだけだ。どこかの段階で（起用法について詳細に）話し合いをする」と言及。その上で「重荷にならないと願っている」と親心を覗かせた。

投手として、大谷はここまで4試合に先発登板し2勝0敗、25奪三振、防御率0.38の好成績を残している。（Full-Count編集部）