創業１５０年のサッポロビールが、オリジナルビールの開発や製造体験などをふるさと納税の返礼品として提供すると発表しました。ふるさと納税として札幌市に２１００万円を寄付した先着１名限定で、香りや味を好みに仕上げたビール瓶４８５０本、１６００リットル分のオリジナルビールを作ることができます。この返礼品は１８７６年に創業したサッポロビールが、今年、創業１５０年を迎えることを記