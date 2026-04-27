マツケンの愛称で親しまれる松平健さん（72）が、ゴールデンウイーク中の“晴れ”を祈願しました。地上15メートルの高さからゴールデンウイーク期間中の“晴れ"を祈願するため、マツケンサンバならぬ、“マツケンSUMバ”を披露した松平さん。実は、イベントが行われた横浜・八景島シーパラダイスでは特別企画として、『マツケンまみれゆうえんち』を開催。どこにいても松平さんを感じられるようになっているということで本人が体験