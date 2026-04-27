フジテレビ系で放送される結成１６年以上の漫才師による大会「ＴＨＥＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」（５月１６日、後６・３０）の組み合わせ抽選会と記者会見が２７日、都内で行われ、決戦に挑む８組の対戦カードが発表された。抽選の結果、第１試合は金属バットＶＳヤング、第２試合はタモンズＶＳ黒帯、第３試合はシャンプーハットＶＳリニア、第４試合はザ・パンチＶＳトットが激突する。抽選順がトップバ