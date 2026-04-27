フジテレビ系で放送される結成１６年以上の漫才師による大会「ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤ〜漫才トーナメント〜２０２６」（５月１６日、後６・３０）の組み合わせ抽選会と記者会見が２７日、都内で行われ、決戦に挑む８組の対戦カードが発表された。

抽選の結果、第１試合は金属バットＶＳヤング、第２試合はタモンズＶＳ黒帯、第３試合はシャンプーハットＶＳリニア、第４試合はザ・パンチＶＳトットが激突する。

抽選順がトップバッターだった４年連続決勝進出の金属バットは昨年同様、くじを、司会を務めた２４年大会王者・ガクテンソクのよじょうに引かせることに。引く前からよじょうは「絶対嫌やって！」と本気の抵抗を見せていたが、結果は誰もが避けたいトップバッターをピック。会場がどよめいた中、２３年大会でもトップを経験している小林圭輔は「負けてからすごい暇なんですよ」と実体験を交えて苦笑い。冗談を飛ばしていた友保隼平も「嫌に決まってるでしょ」と漏らし、よじょうは「しんどい…。頼むから優勝してくれ」と嘆き、笑いが起こった。

また小林は、１０００万円という賞金金額について「苦言を呈したい」と語り始め、「昨今の日本の物価高を鑑みると１０００万って額はおかしい」とピシャリ。「１１５０万が妥当！」と増額を求めていた。

対戦相手のヤング（嶋仲拓巳、寺田晃弘）は若手時代からの友人という深い関係性がある。小林は「僕が今雇ってる税理士さんは嶋仲さんのお父さん。ズブズブなんですよ。僕の収入が増えたこともお父さんにツーツーなんで」とまさかの告白も。嶋仲は「言わんとってよ…」と嘆いていた。