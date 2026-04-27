お笑いコンビ「キングコング」が27日までに公式YouTubeチャンネル「毎週キングコング」を更新。“カジサック”こと梶原雄太（45）が、自身の“大炎上”発言について言及する場面があった。ユーチューバー・ヒカルは自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」と持論を展開。これを聞いた梶原は、タモリに尊敬する部分があるとしながらも「俺は正直そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上で