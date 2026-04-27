お笑いコンビ「キングコング」が27日までに公式YouTubeチャンネル「毎週キングコング」を更新。“カジサック”こと梶原雄太（45）が、自身の“大炎上”発言について言及する場面があった。

ユーチューバー・ヒカルは自身のYouTubeチャンネルを更新し、タレント・タモリについて「全く面白くない」と持論を展開。これを聞いた梶原は、タモリに尊敬する部分があるとしながらも「俺は正直そんなですよ」と本音を漏らし、ネット上で物議を醸していた。

この件について、梶原は「好みってあるやん」と切り出すと「はっきり言って好みじゃないっす。全然嘘じゃない、ホンマやもん」とぶっちゃけ。まさかの発言に相方・西野亮廣は「え〜っ!」と声をあげていた。

また梶原が「タモリさんのことを“おもんない”とかは言ってないですよ。たしか“あんまですね”って言うたんや。そう言った方がおもろいと思っちゃった」と説明すると、西野は「そんな芸人が出てくるとは思わなかった。俺、タモリさんに会って言いたいわ。梶原くんが“そんなですよ”って言うてはりましたよって」と笑いながら語っていた。