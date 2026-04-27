「SUPER GT（GT300クラス）」に参戦するK’s Frontier（ケーズフロンティア）の公式レースアンバサダー（旧称：レースクイーン）ユニット「フロンティア・キューティーズ」の柏田徳花（かしわだのりか）さんが4月24日、自身のインスタグラムを更新。愛車を正式にお披露目しました。車種はBMW Z4（型式：e85）で、知人から無償で譲り受けた一台です。【写真を見る】【 柏田徳花 】無償で譲り受けた愛車『BMW Z4』をお披露目「た