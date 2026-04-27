徳島ヴォルティスは4月、移籍金支払いを求め、ブラジルのクラブチームをFIFA＝国際サッカー連盟に提訴しました。訴えられたのは、ブラジル1部リーグのコリンチャンス・パウリスタです。徳島ヴォルティスによりますと、2021年にヴォルティスに加入したブラジル人ディフェンダーのカカ選手は、2024年にコリンチャンスへ期限付きで移籍し、その後、完全移籍しました。カカ選手の移籍金は400万ドルで、2025年5