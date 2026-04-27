大阪・高槻市の芥川桜堤公園（清福寺町）で、春の風物詩『こいのぼりフェスタ1000』が、4月26日から始まった。ゴールデンウィークの5月5日まで、色とりどりのこいのぼり約1000匹が芥川上空を優雅に泳ぐ。【写真】大阪・南港のホテル…誰も泊まっていない「畳の間」GWに恐怖のイベント同フェスタは、河川愛護意識の向上と子どもの健やかな成長を願って、高槻市、高槻青年会議所、地元自治会などで構成するこいのぼりフェスタ100