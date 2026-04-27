【GWお出かけ】こいのぼり1000匹、大空を優雅に泳ぐ 高槻市の春の風物詩
大阪・高槻市の芥川桜堤公園（清福寺町）で、春の風物詩『こいのぼりフェスタ1000』が、4月26日から始まった。ゴールデンウィークの5月5日まで、色とりどりのこいのぼり約1000匹が芥川上空を優雅に泳ぐ。
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同フェスタは、河川愛護意識の向上と子どもの健やかな成長を願って、高槻市、高槻青年会議所、地元自治会などで構成するこいのぼりフェスタ1000推進協議会が平成4年から実施。こいのぼり約1000匹は、子どもが成長して家庭で揚げることがなくなって眠っていたもの、幼稚園や保育園で子どもたちが手作りしたものなど、さまざま。春風を受けて一斉にたなびく光景は壮観で、SNSなどの映えスポットとしても人気を集めている。
祝日の4月29日には、飲食などの屋台のほか、高槻市消防音楽隊や市内で活動する団体、学生による音楽やダンスのステージパフォーマンスなども予定する。
【イベント概要】
日時：令和8年4月29日（水・祝）午前10時から午後3時半ごろまで
※ こいのぼりの掲揚は4月26日（日）から5月5日（火・祝）まで
場所：芥川桜堤公園（高槻市清福寺町）
※ 会場周辺には駐車場はない。公共交通機関、徒歩、自転車を利用。
アクセス：JR高槻駅から徒歩約20分。または、市営バスJR高槻駅北5番乗り場から「68系統」または「70系統」に乗車、「清福寺」で下車後、東へ徒歩6分
内容：飲食などの屋台のほか、高槻市消防音楽隊による演奏、和太鼓演奏、キッズダンス、高槻ウェーブ総踊りなど市内で活動する団体や学生のステージパフォーマンスを実施
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同フェスタは、河川愛護意識の向上と子どもの健やかな成長を願って、高槻市、高槻青年会議所、地元自治会などで構成するこいのぼりフェスタ1000推進協議会が平成4年から実施。こいのぼり約1000匹は、子どもが成長して家庭で揚げることがなくなって眠っていたもの、幼稚園や保育園で子どもたちが手作りしたものなど、さまざま。春風を受けて一斉にたなびく光景は壮観で、SNSなどの映えスポットとしても人気を集めている。
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日時：令和8年4月29日（水・祝）午前10時から午後3時半ごろまで
※ こいのぼりの掲揚は4月26日（日）から5月5日（火・祝）まで
場所：芥川桜堤公園（高槻市清福寺町）
※ 会場周辺には駐車場はない。公共交通機関、徒歩、自転車を利用。
アクセス：JR高槻駅から徒歩約20分。または、市営バスJR高槻駅北5番乗り場から「68系統」または「70系統」に乗車、「清福寺」で下車後、東へ徒歩6分
内容：飲食などの屋台のほか、高槻市消防音楽隊による演奏、和太鼓演奏、キッズダンス、高槻ウェーブ総踊りなど市内で活動する団体や学生のステージパフォーマンスを実施