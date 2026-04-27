日本テレビは27日、東京・汐留の同局で定例社長会見を行い、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の放映権について言及した。松本洋平文部科学相は24日の閣議後の記者会見で、地上波中継がなかった3月のWBCを巡り、主催者に対し「より多くの国民が大会を見ることができるよう、今後の配慮をお願いした」と明らかにした。スポーツ中継に関する有識者会議を、総務省と合同で設置することも発表した。英国など海外では、