保土谷化学工業 [東証Ｐ] が4月27日大引け後(16:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常利益を従来予想の35億円→42億円(前の期は47.7億円)に20.0％上方修正し、減益率が26.6％減→11.9％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の16.6億円→23.6億円(前年同期は3.5億円)に42.0％増額し、増益率が4.7倍→6.6倍に拡大する