お笑いタレントのやす子（27）が、27日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス!』（月〜金 前11:55）に出演。キャリアについての不安を明かした。【写真2枚】「絶対可愛くなると思ってた」“別人級”のアイドル風コーデを披露したやす子料理愛好家の平野レミ（79）と一緒に、“具材を入れて放っておけば完成”という「麺モチモチ新感覚の蒸し焼きそばを調理。簡単に調理できる方法を紹介した。作業中、やす子が「人から相談された