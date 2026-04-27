やす子、結婚＆育休に“席奪われる”不安 平野レミがバッサリ
お笑いタレントのやす子（27）が、27日放送の日本テレビ系『ヒルナンデス!』（月〜金 前11:55）に出演。キャリアについての不安を明かした。
【写真2枚】「絶対可愛くなると思ってた」“別人級”のアイドル風コーデを披露したやす子
料理愛好家の平野レミ（79）と一緒に、“具材を入れて放っておけば完成”という「麺モチモチ新感覚の蒸し焼きそばを調理。簡単に調理できる方法を紹介した。
作業中、やす子が「人から相談されたりとかします？」「ちょっといろいろ…」と平野に相談を持ち掛けた。「聞いて聞いて！」と頼もしい返答をした平野に、「仕事か結婚だったらどっち取ったらいいと思いますか？」と質問。平野は「どうしたい？」と聞いた。
やす子は「自分は、子ども欲しいとは思わないんですけど、今27歳で子育て・育休とか取っちゃうと…」と不安を吐露。カメラ目線で「しないですよ！」と呼びかけながら「結婚はいつしてもいいんですけど、たとえば妊娠して育休とか取っちゃうと…たとえば28とかに結婚して妊娠して、30歳くらいまでにもし休んじゃったら、その間に自分のここの席を、誰か新しい人が来ちゃうかもしれないじゃないですか」と相談した。
平野はすかさず「それは平気！そんなこと思ってたら人生つまんないよ」ときっぱり。「誰かがまた使ってくれるしやってくれるから。みなさんよろしくね、やす子さんを！」と呼びかけ、さらに「そんな考えないほうがいいよ。自分の楽しい人生がいいよ」と宣言。やす子は「安心した」とほっとした様子を見せた。
【写真2枚】「絶対可愛くなると思ってた」“別人級”のアイドル風コーデを披露したやす子
料理愛好家の平野レミ（79）と一緒に、“具材を入れて放っておけば完成”という「麺モチモチ新感覚の蒸し焼きそばを調理。簡単に調理できる方法を紹介した。
作業中、やす子が「人から相談されたりとかします？」「ちょっといろいろ…」と平野に相談を持ち掛けた。「聞いて聞いて！」と頼もしい返答をした平野に、「仕事か結婚だったらどっち取ったらいいと思いますか？」と質問。平野は「どうしたい？」と聞いた。
平野はすかさず「それは平気！そんなこと思ってたら人生つまんないよ」ときっぱり。「誰かがまた使ってくれるしやってくれるから。みなさんよろしくね、やす子さんを！」と呼びかけ、さらに「そんな考えないほうがいいよ。自分の楽しい人生がいいよ」と宣言。やす子は「安心した」とほっとした様子を見せた。