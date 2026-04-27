“ＰｌａｙＳｍｉｌｅ〜野球で未来に笑顔を〜”をキャッチフレーズにした「サンリオベースボールアカデミーｉｎ横浜スタジアム」が５月３１日に開催される。先駆けて、総監督を務める原辰徳さん（６７＝巨人軍オーナー付特別顧問）が２７日、横浜市庁舎で山中竹春市長（５３）を表敬訪問した。サンリオのキャラクター・ハローキティとともに、山中市長を訪問した原さん。神奈川県内の強豪校・東海大相模出身とあって、「僕