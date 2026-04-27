“Ｐｌａｙ Ｓｍｉｌｅ〜野球で未来に笑顔を〜”をキャッチフレーズにした「サンリオ ベースボールアカデミーｉｎ横浜スタジアム」が５月３１日に開催される。先駆けて、総監督を務める原辰徳さん（６７＝巨人軍オーナー付特別顧問）が２７日、横浜市庁舎で山中竹春市長（５３）を表敬訪問した。

サンリオのキャラクター・ハローキティとともに、山中市長を訪問した原さん。神奈川県内の強豪校・東海大相模出身とあって、「僕の中ではふるさと。そこで野球教室が出来る。多大な協力をしていただけるということに感謝しております」と喜んだ。当日は約３００人の小学生が参加予定。野球界発展のため、何より野球人口の裾野の拡大が重要だと力を込め「子供たちが宝ですから。子供たちにとってよりよい道しるべ的なものができればいいなと思って全力で頑張りたいと思います」と意欲を語った。

当日は、巨人ＯＢの高橋由伸氏や斎藤雅樹氏、横浜ＯＢの内川聖一氏、山口俊氏らもコーチとして参加予定。「皆さんが『あっ、テレビで見たことある』っていう、そういう選手たちが同じグラウンドで膝をつき合わせながら、一緒に汗をかこうと。少しでも野球のすばらしさであったり、野球がもっと好きになるような。最後にはニコッと笑ってご苦労さんという形になると一番いいね」と貴重な機会で、野球を元気いっぱいプレーする少年・少女との対面を心待ちにしていた。