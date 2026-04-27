【モデルプレス＝2026/04/27】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー」を、27日に配信リリースした。【写真】M!LK佐野「平成感ある」チャラめビジュアルの新ヘア◆M!LK「アイドルパワー」リリースこれまでに「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」で各種音楽チャートを席巻し、今最も勢いに乗るグループとして注目を集め