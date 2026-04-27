M!LK、デジタルシングル「アイドルパワー」リリース開始「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」第1弾
【モデルプレス＝2026/04/27】5人組ダンスボーカルグループ・M!LKが、最新プロジェクト「モー烈モー進！リリースプロジェクト2026」の幕開けを飾るデジタルシングル「アイドルパワー」を、27日に配信リリースした。
【写真】M!LK佐野「平成感ある」チャラめビジュアルの新ヘア
これまでに「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」で各種音楽チャートを席巻し、今最も勢いに乗るグループとして注目を集めているM!LK。本作「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールが込められた1曲となっている。
楽曲には、「アイドル」を応援するすべての人への肯定とリスペクト、そしてM!LK自身もまた“アイドル”という存在から力をもらっているという想いが凝縮。さらに「あなたも誰かのアイドルである」というメッセージが込められ、聴く人それぞれの日常に光を届ける“きらめきソング”に仕上がっている。
なお、27日放送のTBS「CDTVライブ！ライブ！」にて「アイドルパワー」をテレビ初披露予定。M!LKの新たな魅力が詰まったパフォーマンスとなる。（modelpress編集部）
主要ストリーミングサービス・ダウンロードサイトにて配信
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX
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◆M!LK「アイドルパワー」リリース
これまでに「好きすぎて滅！」「爆裂愛してる」で各種音楽チャートを席巻し、今最も勢いに乗るグループとして注目を集めているM!LK。本作「アイドルパワー」は、“2026年、日本を元気に！”という力強いテーマのもと制作され、アイドルとしての輝きと、聴く人の背中をそっと押すエールが込められた1曲となっている。
なお、27日放送のTBS「CDTVライブ！ライブ！」にて「アイドルパワー」をテレビ初披露予定。M!LKの新たな魅力が詰まったパフォーマンスとなる。（modelpress編集部）
◆「アイドルパワー」リリース情報
主要ストリーミングサービス・ダウンロードサイトにて配信
※音楽ストリーミングサービス：Apple Music、Spotify、YouTube Music、LINE MUSIC、Amazon Music、Deezer、AWA、Rakuten Music、KKBOX
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