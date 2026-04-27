大阪地検トップの検事正だった北川健太郎氏から性被害を受けたと訴えている現職の女性検事が、4月末で辞職する意向を周囲に伝えていることがわかった。女性検事は「大切な仕事を奪われ、悔しく無念です」と語っているという。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●虚偽のうわさ広まるも…検察は十分な対応取らず北川氏は大阪地検の検事正だった2018年9月、当時居住していた大阪市内の官舎で、部下の女性検事Aさんに性的暴行を