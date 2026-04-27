スポーツ報知では、関東大学サッカーリーグの魅力を伝える企画を随時掲載する。第１１回は早大のＦＷ久米遥太（３年）がインタビューに応じた。私立最高峰の早大政治経済学部で学ぶアタッカーは、今年１月のＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の日本代表に選出され、優勝を経験。文武両道を地で行く２１歳は、コツコツと同学部初となるＪリーガーへの道を切り開いていく。（取材・構成＝浅岡諒祐）勉強もサッカーも地道に積