スポーツ報知では、関東大学サッカーリーグの魅力を伝える企画を随時掲載する。第１１回は早大のＦＷ久米遥太（３年）がインタビューに応じた。私立最高峰の早大政治経済学部で学ぶアタッカーは、今年１月のＵ―２３アジア杯（サウジアラビア）の日本代表に選出され、優勝を経験。文武両道を地で行く２１歳は、コツコツと同学部初となるＪリーガーへの道を切り開いていく。（取材・構成＝浅岡 諒祐）

勉強もサッカーも地道に積み上げてきた。中学から早実へ入学すると、勉学にも意欲的に取り組んだ。早実の森泉武信監督（５４）によると「久米は（サッカーが）うまいだけとか、（足が）速いだけでなくて、すごい勉強もできる。学校でもトップクラスの子だった」という。日頃からコツコツとやるのが久米の美学だ。

「（部活もあり）家で勉強する時間が他の人よりも少ないので、授業をしっかりと聞くようにしていた。自分は理系（のクラス）だったが、得意な数学は授業内で理解できるように頑張り、分からなかったら家で（復習を）やったり、先生に（授業後などに）聞いたりした。試験前はまとめたり、問題を解くようにしたり、少しずつやっていた」

サッカーを言い訳にせず、時間を見つけて課題に取り組む。その勤勉さはＵ―２３杯（１月・サウジアラビア）の代表活動中にも表れる。

「（大会中は）ホテルでトレーニングやケアしたり、部屋で休んだりとかしていたが、ちょうど期末期間で出さなければいけないリポートがあったので、（開催地のサウジアラビアに）パソコンを持ち込んでやった」

サッカーでもその性格は発揮される。「勉強もサッカーも計画するタイプ。予定を立てるのが好き」と明かすように、日頃からスマホなどに目標や計画を書き込み、その目標も達成すれば消去。すぐに新たな目標へ向かう。

「サッカーでは、例えば『こういう選手になりたいから、ここを伸ばさないといけない』とかを書く。高校時代の朝練でも、今週はシュートを極めようとか、今月は左足（のキック）を練習しようとか書き、いつまでにできるようにしようとかを考えていた」

コツコツと努力を重ね、勉強では私立最高峰の早大政治経済学部への進学、サッカーでは早実初の全国高校選手権出場を達成した。ア式蹴球部への入学直後は、プレー強度が上がったことで肉離れなどに悩まされたが、練習前後のケアの徹底、食生活の改善で適応。年代別代表にも初めて選ばれ、よりプロへのイメージも鮮明になった。「より成長できた一年」と振り返る一方で、新たな課題も見えた。

「プロ組で既に活躍している人はボールを止める、トラップ、キックの技術が違った。あとは何か一個、秀でた武器がある選手が多かった。今は新しい武器を増やすのを意識していて、その一つがクロス。クロスで質の良いボールを上げられれば、アシストもつくし、武器のドリブルやスピードもより生きる。（同じ右サイドで）日本代表の伊東純也選手らを意識している」

頭脳明晰（めいせき）なため、大学卒業後はサッカー選手以外の選択肢も多々ある。しかし、プロへの思いは揺らがない。

「（ア式蹴球部に）入ると決めた段階でプロに行く、と決めていた。プロを目指さないのも安定して、いろいろな道があるとは思うが、確実に後悔するし、まだできるのにやめる選択肢はない。しっかり自分の体を管理してトレーニングし、週末の１試合にかけてプレーする日常も好き。まだまだうまくなれると思っている」

これまでの人生同様、コツコツとプロへの道を切り開いていく。

【取材後記】 ２１年、早実の関係者から「サッカー部にすごいやつが入った。あれはプロになるし、全国にも行けるかも」と伝えられた。半信半疑だったが、それから２年後の全国高校選手権の開幕戦で躍動する久米の姿を見て、この子だ、と確信した。私自身も早実を卒業したこともあり、以降ずっと気になる存在だった。

選手権は「いい思い出」と語りつつも「不完全燃焼だった」と悔しそうな表情。Ｕ―２３アジア杯も「Ｊ１で活躍するためには、逆にもっとやらないといけないと感じた。プロに行くだけじゃなくて活躍すると考えたら全然足りない」と振り返るなど、満足した様子はなし。常に先を見据えているからこそ、コツコツと努力を積み重ねられるのだろう。今季、早大は４季ぶりに１部へ復帰。母校の後輩の進化した姿に期待したい。（大学サッカー担当・浅岡 諒祐）

◆早大政治経済学部 私立大学の文系学部における最難関とされる学部。東進ドットコムによると、久米が在学する経済学科の偏差値は７２で、私大の学部では最高。サッカー界の同学部卒業生は、元日本代表監督の岡田武史氏らがいる。首相経験者ら多くの政治家、著名人を輩出している。

◆久米 遥太（くめ・はるた）２００５年４月７日、東京・小金井市出身。２１歳。５歳から３学年上の兄の影響でサッカーを始める。１８年に早実の中等部へ入学し、中学時は横河武蔵野ジュニアユースでプレー。高校は早実のサッカー部に在籍し、高校３年時の２３年には同校初の全国高校選手権出場に貢献。２４年に早大政治経済学部経済学科に進学。２６年１月のＵ―２３アジア杯のメンバーに選出。１７３センチ、６９キロ。右利き。