柏レイソルを皮切りに、北海道コンサドーレ札幌、モンテディオ山形、テゲバジャーロ宮崎、ヴァンラーレ八戸と5度の昇格経験を持つ石〓信弘監督。その名将を招聘した今季、明治安田J2・J3百年構想リーグのEAST-Bで健闘を見せているのが、松本山雅FCだ。序盤こそ2連敗スタートだったが、その後はジュビロ磐田や札幌に勝利。RB大宮アルディージャ戦にも勝ち切り、第10節時点では4位に浮上したほどだった。ところが、続く4月18日の