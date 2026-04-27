リンクをコピーする

▼徳島県（徳島地方気象台・２７日５時）【北部】晴れ一時雨【南部】くもり後晴れ▼香川県（高松地方気象台・２７日５時）【香川県】晴れ一時雨▼愛媛県（松山地方気象台・２７日５時）【中予】くもり後晴れ【東予】くもり後晴れ【南予】晴れ▼高知県（高知地方気象台・２７日５時）【中部】くもり後晴れ【東部】くもり後晴れ【西部】晴れ