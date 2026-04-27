元KSB瀬戸内海放送で現在フリーアナウンサーの白戸ゆめの（30）が26日、都内で1st写真集「Lily」（光文社）の発売記念会見を行った。30歳の節目にタイ・パタヤで撮影。女子アナ界NO・1ボディーと称され、水着や私物ランジェリー姿も収録された。お気に入りはTバックのビキニカットで「夕景も相まって、大人の第1歩を表している気がします。多くの方に私の存在を知ってもらえたら」と話した。