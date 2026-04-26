「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（５月１０日、東京）ＪＲＡは２６日、３歳マイル王決定戦の登録馬を発表した。京王杯２歳Ｓ、ファルコンＳと重賞２勝を制しているダイヤモンドノット、チャーチルダウンズＣを快勝してデビューから２連勝としたアスクイキゴミ、ニュージーランドＴを勝ったレザベーションが勢いに乗ってＧ１初戴冠へスタンバイ。朝日杯ＦＳの勝ち馬カヴァレリッツォ、デイリー杯２歳Ｓを勝っているアドマイヤクワッ