大分県日出町のハーモニーランドが26日、開園から35年を迎え、サンリオの人気キャラクターたちが集合して記念セレモニーが行われました。 サンリオキャラクターパークハーモニーランドは1991年4月26日にオープンし、35周年の節目を迎えて記念セレモニーが行われました。運営するサンリオエンターテイメントの小巻亜矢社長や佐藤知事らが出席し、小巻社長は