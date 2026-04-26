◆パ・リーグオリックス９―４日本ハム（２６日・京セラドーム）日本ハムは同一カード３連敗を喫し、今季ワーストの４連敗。借金もワーストの４となった。先発の有原は、初回に２点を先制してもらった直後に逆転を許すなど、４回途中７安打８失点で今季４敗目。開幕から５戦で４度の５失点以上と背信が続き、防御率は８・２３と状態が改善されず、登録抹消が決まった。有原は「本当に投げやすい形をチームがつくってくれた