2002年（平14）にテレビ東京系「おはスタ」で火曜おはガールを務め、05年のNHK連続テレビ小説「ファイト」にも出演した近野成美（37）が16日、インスタグラムを更新し「私ごとで恐縮ではございますが、数年前に結婚いたしました」と結婚を報告した。さらに連投し「この度、第一子となる女の子が誕生いたしました」と長女の誕生も併せて発表した。近野は、まずウエディング姿の写真を投稿。「ここ数年は表立った活動を行っておらず