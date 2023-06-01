「カービィ（ワープスター）」GAME Watch

「星のカービィめじるしアクセサリー2」4月第5週に再販

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • バンダイガシャポン「星のカービィめじるしアクセサリー2」を再販売する
  • 2025年1月に発売されたカプセルトイで、4月第5週に発売予定
  • カービィ(ワープスター)、さんかくほおばり、ワドルディなど全5種類ある
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