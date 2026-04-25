【ワシントン＝栗山紘尚、ロンドン＝横堀裕也】ロイター通信は２４日、米国防総省が、対イラン軍事作戦で米軍に自国の基地使用を認めなかったスペインへの報復として、北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）加盟資格停止を検討していると報じた。米当局者の話だとしている。ロイターが伝えたのは、エルブリッジ・コルビー国防次官がまとめた内部向けメールとされる内容だ。ＮＡＴＯ関係者は英ＢＢＣの取材に対し、「ＮＡＴＯ条約では加