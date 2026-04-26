俳優の大東駿介（40）が26日放送の日本テレビ系「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日曜後0・45）にゲスト出演。小学校時代の同級生について語った。群馬県館林市を巡る車の中で、きょうだいがいるかと問われた大東は「僕はね、一人っ子です」と告白。一人っ子感がないと言われ「俺ほんま大阪にいる時は人見知りすぎて、気の合った友達としか一緒にいなかった」と意外な事実を打ち明けた。「それこそ、小学校の