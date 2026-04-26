ボードゲーム制作ユニット「プレイクリエイト」は、斬新すぎる見た目で話題を呼んだカードゲーム「肉かるた」の最新作となる「肉かるた-焼肉-」を発表しました。5月23日に幕張メッセで開催される「ゲームマーケット2026春」にて先行販売され、6月頃からは全国の量販店やネットショップで一般販売される予定です。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■前作の売上で食べた焼肉を図柄についに火が通った「最も美