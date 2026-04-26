「不安障害で精神保健福祉手帳2級を持っている場合、障害厚生年金はいくらもらえるのか？」と気になっている方は少なくありません。 特に、厚生年金に加入していた期間がある場合は、国民年金のみの場合よりも受給額が上乗せされるため、その目安を知っておくことは生活設計に役立ちます。本記事では、障害厚生年金の基本的な仕組みと、加入期間15年の場合の目安額について、わかりやすく解説します。 障害厚生年金