いまだ根絶からはほど遠い、飲酒運転。死亡事故には社会の関心や報道が集まるが、生き残った被害者にも地獄が待ち受けているということは、どうしても見過ごされがちだ。 【写真を見る】「地獄に突き落とされた感覚。こんな傷だらけになってしまって…」美容が好きだった20代女性飲酒運転で二度と戻らなくなった顔と身体念願の留学も白紙に…被告の28歳女は酒に酔ったままハンドル握り…危険運転致傷罪で起訴 大阪府堺市