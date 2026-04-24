小学館集英社プロダクションは、3月28日に発売した「刀剣乱舞ONLINE十周年記念本丸録」について、不備が発覚したとして謝罪した。4月22日に公式サイトで発表した。不備のあるページは、416ページ中190ページ以上あり、その量の多さと返品・交換をしないといった対応がSNSで波紋を広げている。公式サイトで一部ページの正しい掲載内容を公開「刀剣乱舞ONLINE十周年記念本丸録」は、ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」のイラストやキャラ