カナダで、2月に発生した銃撃事件で容疑者は「チャットGPT」に事前に犯行を相談していました。この相談をオープンAI側が把握していたにもかかわらず通報しなかったことについて23日、アルトマンCEOは「深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。一方で、ブリティッシュコロンビア州の首相は「地域の人々への甚大な被害を考えると、到底、十分とは言えない」と指摘しています。