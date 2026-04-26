日本では20代女性の約2割が「痩せすぎ」の状態にあり、隠れ栄養失調の状況にあるとされています。やせ願望による過度なダイエットにより、炭水化物の摂取を制限しているのが原因だといいます。栄養失調の状態が続くと骨粗しょう症や月経周期の異常、髪や肌質の低下、貧血、メンタルの不調などさまざまな症状を引き起こす恐れがあり、注意が必要です。【要注意】「えっ…！」これが「糖尿病」になりやすい食べ物＆飲み物です（