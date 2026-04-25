「新卒で入った会社で精神病になってニートになった話」1-1【漫画】本編を読む自分の仕事を終え、定時に退社しようとすれば「社内の空気を悪くしている」と叱責され、トイレに行く前には報告を求められる。新卒で入った会社での理不尽な体験から心身を病み、退職を余儀なくされた、けろちゃん(@kerochan_manga)さん。そんな自身の壮絶な経験を描いた漫画「新卒で入った会社で精神病になってニートになった話」が、SNSを中心に大き