「令和の虎ＥＸＰＯ２０２６」が２６日、東京・国際フォーラムで開催され、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「令和の虎」２代目主宰の?林社長?こと林尚弘氏と総合演出の桑田龍征氏が開会あいさつを行った。同イベントは、国際フォーラムの大ホールと地上広場を貸し切って、虎によるトークショーや番組の公開収録、虎関連企業をはじめとする企業業３４社が出展のビジネスエリアと虎関連の飲食店を中心とするグルメエリアで構成され、ビ