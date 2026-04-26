「ブルージェイズ５−３ガーディアンズ」（２５日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が２試合連発となる５号ソロを放つなど、３打数２安打２打点、１四球で連敗ストップに貢献した。１点を追う四回だ。岡本がフルスイングで捉えた打球はバックスクリーンを直撃した。２試合連続の一撃に本拠地は大興奮。現地実況も思わず「フォー」と笑ってしまうほど美しい一撃だ。岡本は前日のゲームでも９７マイルのフォーシー