往年の名車のスタイルを受け継ぐ、ホンダの大型ネイキッドホンダの「CB1000F」は、かつて一世を風靡した「CB750F」や「CB900F」を彷彿とさせるデザインを採用した新世代のスポーツネイキッドモデルです。 標準モデルの「CB1000F」は2025年11月14日に発売され、専用カウルや上質な専用シートなどを備えた上位グレードの「CB1000F SE」は2026年1月16日に発売されました。【画像】超カッコいい!! これがホンダの人気モデル「CB1000F