26日午前7時50分ごろ、大阪市住之江区南港南4丁目付近の海に人が浮いているのを釣りをしていた男性が発見、110番した。府警によると、遺体と確認された。頭部に打撲のような外傷があり、靴を履いていなかった。所持品から60歳の男性の可能性があるとみて身元の確認を進めるとともに、事件と事故の両面で捜査する。上下黒のジャージーを着用していた。司法解剖して死因を調べる。