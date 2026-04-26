昨年5月4日ブレーブス戦以来の白星【MLB】ドジャース 12ー4 カブス（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠地で行われたカブス戦に12-4で大勝した。先発した佐々木朗希投手は6回途中4失点の粘投で、昨年5月3日（同4日）のブレーブス戦以来となる357日ぶりの勝ち星を手にした。試合後、デーブ・ロバーツ監督が佐々木について言及した。不安定ながらも粘った。初回から毎回のように走者を背負い、