トレンドの最前線を走るYSL BEAUTYから、新たなアイコンリップが誕生♡ツヤでもマットでもない未体験の“ふわじゅわ”質感が魅力の「YSL ラブヌード リップスティック」は、ナチュラルなのにセンシュアルな印象を叶える注目アイテム。今の気分にぴったりな、軽やかで洗練されたリップメイクを楽しめます。 未体験の“ふわじゅわ”質感とは 「YSL ラブヌード リップスティック」 価格：全10色 各5,500円（