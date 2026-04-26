ロンドンマラソンは２６日、ロンドン市街のコースで行われ、男子はセバスチャン・サウェ（ケニア）が１時間５９分３０秒の世界新記録で２連覇した。従来の記録はケルビン・キプタム（ケニア）が２０２３年１０月に記録した２時間０分３５秒で、人類初の初の２時間切りとなった。女子はティギスト・アセファ（エチオピア）が女子単独レースの世界新記録となる２時間１５分４１秒で２連覇を果たした。