２６日午前１０時５０分頃、熊本市東区の市動植物園で、飼育員の男性（５０歳代）がオスのクロサイに襲われ、頭蓋骨や頸椎（けいつい）を骨折するけがを負った。命に別条はないという。同園などの発表によると、運動場にいたオスとメスのサイをそれぞれの寝室に戻す作業をしていた。オスが寝室に戻った後は隣室との通路を柵で仕切らなければならないが、飼育員は仕切りが閉まっていない状態で隣室に入り、サイから衝突された衝