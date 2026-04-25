4月から放送中のNHK連続テレビ小説「風、薫る」。栃木県大田原市を舞台にした本作では登場人物の方言が耳に残る。つぶやきシローや森三中・大島、ザ・たっちなど栃木弁を駆使する芸能人も出演し、放送開始当初はSNS上で「何を言っているのかわからない」「聞き取るのが大変」という感想が多数上がっていたほどだ。「風、薫る」で際立つ2人の“2世俳優” クズでも憎めない三浦貴大、変態紳士・高嶋政宏の下僕ぶりにハラハラ一方