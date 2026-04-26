ロンドンマラソンロンドンマラソンが26日、英国・ロンドンで行われ、男子のセバスチャン・サウェ（ケニア）が1時間59分30秒（速報値）の世界新記録で優勝した。従来の記録を1分5秒更新し、初めて2時間を切った。サウェはハーフを1時間0分29秒で通過すると、後半に驚異のペースアップ。30〜35キロを13分54秒、35〜40キロを13分42秒と異次元のスピードで駆け抜けた。従来の世界記録は故ケルビン・キプタムさんが2023年シカ