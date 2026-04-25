PCメーカーのAcerから、携帯性を重視して重量わずか990gでありながら16インチディスプレイを搭載したノートPC「Acer Swift Air 16」が登場しました。Acerから実機を借りることができたので、まずはその外観やキーボードタッチなどのハードウェアデザインをチェックしてみました。Acer Swift Air 16 | 超薄型軽量ノートパソコン | Acer 日本https://www.acer.com/jp-ja/laptops/swift/swift-air-16Acerから送られてきたSwift Air 16